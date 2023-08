Alberts offenes Geständnis über strenge Kindheit unter Grace Kelly und Rainier III.

Albert Alexandre Louis Pierre Rainier Grimaldi ist das zweitälteste der drei Kinder von Rainier III. von Monaco und Gracia Patricia von Monaco. Seit dem Tod seines Vaters am 6. April 2005 ist er der regierende Fürst von Monaco und Oberhaupt der Familie Grimaldi. Wie jedes royale Kind erlebte Albert eine ungewöhnliche Erziehung, wie streng diese war, verriet er einmal in einem Interview.

Albert: Fürst Rainier "konnte die Stimme erheben"

Im Jahr 2020 erhielt die BBC vollständigen Zugang zu Monaco und seinen königlichen Palästen und produzierte aus den Aufnahmen die Dokumentarserie "Inside Monaco: Playground of the Rich". Albert lud die Film-Crew in den Fürstenpalast ein, damit diese dokumentieren konnte, wie er lebt und arbeitet.

