Haare abrasiert: So sieht "Game of Thrones"-Star Maisie Williams nicht mehr aus

Was ihre Haare betrifft, hat sich Maise Williams in letzter Zeit so richtig ausgetobt: Nachdem der ehemalige "Games of Thrones"-Star seine Fans mit platinblonden Haaren und gebleichten Augenbrauen √ľberrascht hatte, wurde das Haar der Schauspielerin immer k√ľrzer. Inzwischen ist die M√§hne ganz ab: Williams pr√§sentiert sich aktuell mit raspelkurz geschorenen Haaren.

Haare ab: Maise Williams zeigt ihren rasierten Kopf

Die britische Schauspielerin, die durch die Rolle der Arya Stark in der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" internationale Bekanntheit erreicht hatte, teilte auf ihrem Instagram-Fotos von ihrem Urlaub unter Palmen auf den Seychellen.