Plötzlich blond: Catherine Zeta-Jones überrascht mit ungewohntem Look

Catherine Zeta-Jones kennt man eigentlich mit langen, dunkelbraunen Haaren. In einer neuen Rolle in einer Serie von Disney+ präsentiert sich die Ehefrau von Michael Douglas allerdings mit einem für sie eher unüblichen Look - und zwar als Blondine mit Bob.

Zeta-Jones überrascht mit platinblonden Haaren

Fans konnten einen Blick auf Zeta-Jones' platinblonden Bob werfen, als ein erster Behind-the-Scenes-Videoclip auf Youtube veröffentlicht wurde, der die neue Abenteuer-Action-Serie "National Treasure: Edge of History" bewirbt.