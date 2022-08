Wer ist denn das? Orlando Bloom nicht wiederzuerkennen

Auf dem Red Carpet zeigt sich Orlando Bloom für gewöhnlich schön herausgeputzt. Für seine neue Filmrolle in der Komödie "Wizards" hat sich der Schauspieler jedoch einen neuen, für ihn ungewöhnlichen Look zugelegt.

Orlando Bloom mit Dreadlocks und Oberkörper-Muskeln

Aktuelle Paparazzi-Fotos vom Filmset, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen den Ehemann von Sängerin Katy Perry nicht nur mit Dreadlocks, sondern auch mit sichtlich auftrainiertem Oberkörper. Um Bloom zu erkennen, muss man zwei Mal hinsehen: Der Schauspieler erinnert aktuell viel mehr an seinen ehemaligen "Fluch der Karibik"-Co-Star Johnny Depp in dessen famoser Rolle als Captain Jack Sparrow als an den Orlando Bloom, wie man ihn von Auftritten auf dem roten Teppich kennt. Gedreht wird derzeit in Cairns, Queensland. Bloom ist in "Wizards" an der Seite von US-Komiker Pete Davidson zu sehen.