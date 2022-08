"Habe eine Amber 2.0": Brisante SMS von Marilyn Manson an Johnny Depp veröffentlicht

So habe Manson laut besagten Gerichtsunterlagen unter anderem an Depp geschrieben: "Ich habe einen Amber 2.0." Oder: "Lindsay hat mir gerade einen Amber verpasst … bitte löschen."

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, behauptete ferner, seine damalige Freundin habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen, in der behauptet wurde, er habe sie verprügelt und Drogen in seinem Haus gehabt.

Depp teilte seinem Kumpel daraufhin mit, "nichts zu nehmen" und ruhig zu bleiben. Es sei wichtig, "ihr nicht zu geben, was sie will", habe der Schauspieler Manson zudem laut Daily Mail angewiesen. Manson solle alles in seiner Macht Stehende tun, um Usich nicht zum Schreien oder Ausflippen zu bringen und nicht ihren "Narzissmus" füttern. Usich würde seiner Meinung nach "soziopathisches Verhalten, wie es im Lehrbuch steht", an den Tag legen. "Es ist verdammt real, mein Bruder!!", habe der "Fluch der Karibik"-Star außerdem an Marilyn Manson geschrieben. Auch seine "Ex-Schlampe" [Anm. Heard] würde sich wie Gott verhalten. Er habe viel zu dem Thema gelesen und wünschte, er hätte dies schon früher getan, schloss Depp.