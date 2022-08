Wie Donald Trump Steuern spart: Ivana Trump auf Golfplatz begraben?

Der New York Post zufolge soll Ivana Trump an einer Stelle begraben worden sein, die für Golfer, die den Golfplatz benutzen, nicht sichtbar ist. "Sie haben eine private Rasenfläche. Es ist nur ein sehr diskretes Stück Granit, in das ihr Name eingraviert ist", wird eine Quelle zitiert.

Donald Trump soll laut der Washington Post bereits 2017 Pläne für den Bau eines privaten Friedhofs mit zehn Parzellen auf dem Golfplatz übermittelt haben. In der Vergangenheit hat der Ex-Präsident auch gesagt, dass er dort begraben werden möchte, so die New York Post.

Spart Donald Trump so Steuern?

Brooke Harrington, eine Professorin für Soziologie und selbsternannte Steuerforscherin, behauptet indes auf Twitter, Trump habe seine Ex-Frau auf seinem Golfplatz begraben, um Steuern zu sparen. Sie sei zu Beginn skeptisch gewesen, dass Trump seine Ex "auf diesem kleinen Stückchen Dreck" beerdigt habe, schreibt sie auf ihrem Twitter-Account - nur um dem Finanzamt zu entgehen. "Also habe ich mir die Steuerordnung von New Jersey angesehen, und Leute", führt Harrington aus und wirft Trump vor: "Es ist ein Hattrick der Steuervermeidung. Grund-, Lohn- und Umsatzsteuer, alles eliminiert."

Donald Trump hat sich zu den Anschuldigungen bisher nicht geäußert.