Nicht die Kinder: Wer Ivana Trumps Erbe bekommen soll

Das geliebte Haustier der verstorbenen Ex-Gattin von Donald Trump soll aktuell bei Ivana Trumps langj√§hriger Assistentin Dorothy leben, hei√üt es weiter in dem Bericht. Ivana Trump soll an dem Vierbeiner sehr gehangen haben. "Tiger war alles, was sie hatte. Sie starb als alleinstehende Frau", so der Insider. "Ihre Kinder waren erwachsen ‚Äď und ohne Tiger w√§re sie v√∂llig allein gewesen."

"Ich w√§re nicht √ľberrascht, wenn sie Tiger Millionen in ihrem Testament hinterlassen w√ľrde", f√ľgt dieser hinzu. Anstelle von Blumen sollen Trauernde zudem laut RadarOnline.com gebeten worden sein, bei Ivana Trumps Beerdigung f√ľr eine Hunderettung zu spenden. "Sie liebte Tiere mehr als Menschen", erkl√§rt die anonyme Quelle dem Portal. Best√§tigt wurden die Ger√ľchte bisher aber nicht.