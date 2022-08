Amber Heard obdachlos? Tiefschlag für Johnny-Depp-Ex

Jetzt berichtet das US-Nachrichtenportal Daily Beast unter Berufung auf bisher ungeöffnete Gerichtsdokumente, dass die Schauspielerin ihr Haus in der kalifornischen Wüste, welches sie 2019 erstanden hat, verkaufen musste. Laut TMZ soll Heards Wüstendomizil am 18. Juli für 1.050.000 US-Dollar den Besitzer gewechselt haben.

Wo wohnt Amber Heard?

Wo die Schauspielerin derzeit wohnt, ist nicht bekannt. Mitte Juli wurde Amber Heard laut TMZ zusammen mit ihrer Schwester beim Einkaufen im Diskonter T.J. Maxx in Bridgehampton gesehen. Nur eine Woche später wurde Heard in Southampton in den Haptons gesehen. Auf Instagram hatte sich die Schauspielerin zuletzt im April mit einem Foto bei ihren Followern gemeldet.