Lebensveränderung von Tochter Zahara sorgt bei Angelina Jolie für Freude

Jolie erzieht ihre Töchter zu selbstständigem Denken statt Modebewusstsein, wie sie einst angab. "Es gibt nichts Attraktiveres - man könnte sogar sagen Bezaubernderes - als eine Frau mit eigenem Willen und eigener Meinung", schrieb Jolie 2019 in einem Essay für das britische Magazin Elle. Der Hollywood-Star hat neben Zahara noch die Töchter Shiloh und Vivienne und drei Söhne. Sie betonte in dem Elle-Beitrag: "Ich sage ihnen oft, dass das Wichtigste, was sie tun können, ist, ihren Verstand zu entwickeln." Das sei wichtiger als "ein hübsches Kleid".

Oscar-Preisträgerin Jolie ("Durchgeknallt") hat als Regisseurin unter anderem die Filme "In the Land of Blood and Honey" über eine Liebe während des Bosnienkriegs und das Kriegsdrama "Unbroken" inszeniert. 2017 drehte sie "Der weite Weg der Hoffnung" über eine Kindheit unter dem kambodschanischen Regime der Roten Khmer. Auf der Leinwand war sie zuletzt in dem Marvel-Blockbuster "Eternals" in der Rolle der Kämpferin Thena zu sehen.