"Geschmacklos": Oliver Pocher erntet Shitstorm für Lagerfeld-Imitation

Was wahrscheinlich als Zeichen der Anerkennung für den berühmt-berüchtigten Modezaren gemeint war, sorgte für Aufregung unter Fans. Diese kritisierten die Nachahmung des am Dienstag verstorbenen Designers in den Kommentaren.

Aufregung um "geschmackloses" Pocher-Posting

"Ich mag Pocher, aber das ist geschmacklos und macht man mal so gar nicht nach dem Todesfall!", regte sich ein User auf. Auch ein anderer ärgerte sich: "Das ist total pietätlos". "Gehirnlos", kommentierte ein weiterer Nutzer.

User verteidigen den Comedian

Doch nicht alle Pocher-Follower gehen mit dem Comedian so hart ins Gericht. Manche verstehen Pochers Imitation des Modemachers als Kompliment an letzteren.