Melania Trump bezeichnet Karl Lagerfeld als "Genie"

Die First Lady veröffentlichte Fotos, die sie in Kreationen des französischen Modehauses Chanel zeigen, wo Lagerfeld dreieinhalb Jahrzehnte lang als Kreativdirektor tätig war. Melania Trump hatte Chanel beispielsweise bei einem Staatsdinner zu Ehren des französischen Staatschefs Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte im April 2018 in Washington getragen. Sie trug damals ein funkelndes silbernes Kleid ohne Ärmel.

Lagerfeld war im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus nahe Paris verstorben, wie Chanel am Dienstag mitgeteilt hatte.