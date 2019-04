Gerüchte um Williams Affäre verbreiten sich viral auf Twitter

Der Palast soll sich laut Sun weigern, die wilden Affärengerüchte zu kommentieren.

Renommierte Insider sprechen von Fake-Gerüchten

Adelsexperte Richard Kay glaubt jedoch nicht an einen Streit zwischen der Herzogin und Rose Hanbury. In einem Artikel für die Daily Mail schrieb der Royal-Kenner vor Kurzem, die Anschuldigungen seien bei Dinner-Partys der High Society in Umlauf gesetzt worden, "um Kate zu schaden".