"Germany's Next Topmodel": Sucht Heidi Klum bald männliche Models?

Seit 2006 laufen bei Heidi Klums Sendung "Germany's Next Topmodel" in jeder Staffel Kandidatinnen über den Laufsteg in der Hoffnung, durch ihre Teilnahme an der Show die Modebranche zu erobern. Während das Erfolgsformat in den letzten Jahren immer mehr auf Diversität setzte und zuletzt sogar die Altersgrenze nach oben aufgehoben wurde, durften bisher aber ausschließlich weibliche Teilnehmerinnen mitmachen.

"Germany's Next Topmodel" bald mit Male-Models?

Seit letzter Woche melden sich immer mehr Ex-Kandidatinnen der Sendung mit schweren Vorwürfen zur Produktion zu Wort, weshalb sich Heidi Klum, "GNTM" und ProSieben aktuell mit Negativ-Schlagzeilen konfrontiert sehen. Günther Klum, der Vater der Moderatorin, denkt in einem Statement auf seiner Website, ein Schritt zurück zum Ursprung der Sendung, oder gar das Inkludieren von männlichen Models könnte das Image-Problem rund um das Reality-TV-Format einwenig lösen. Heidi Klum und ProSieben zeigen sich von der Idee bisher nicht ganz abgeneigt.