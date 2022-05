"GNTM"-Gewinnerin Lou-Anne: So tickt die Niederösterreicherin

Fünf Models standen am Donnerstag im großen Finale der ProSieben-Sendung "Germany's Next Topmodel". Den Sieg holte sich anschließend die Österreicherin Lou-Anne. Die 17. Staffel von Heidi Klums Model-Suche meisterte sie gemeinsam mit ihrer Mutter Martina, welche in der Show den dritten Platz belegte.

Österreicherin Lou-Anne gewinnt "Germany's Next Topmodel"

Seit Beginn der neuen Staffel glänzte "GNTM"-Teilnehmerin Martina mit ihrer Professionalität - das 50-jährige Best-Ager-Model hatte bereits vor vielen Jahren Model-Erfahrung gesammelt. Das Rennen im Finale machte dann jedoch ihre Tochter Lou-Anne. Sie legte die größte Entwicklung während der Sendung hin, wirkte sie noch am Anfang der Staffel eher zurückhaltend und noch nicht ganz am Radar der Fans, konnte sie vor allem in den letzten Wochen Jurorin Heidi Klum von sich überzeugen.