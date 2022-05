"Germany's Next Topmodel": Heidi Klums Vater äußert sich zum Skandal

"Was viele vergessen: GNTM war und ist weiterhin eine Unterhaltungssendung und soll den Zuschauer amüsieren. Und wie geschieht das? Durch Zickereien, Streit, und durch eine weite Palette an Stilmitteln, derer sich der Sender – wie im Übrigen jedes andere TV-Format auch – bedient", verteidigt Heidi Klums Vater das Format seiner Tochter. "Wer sich zur Teilnehme an GNTM entscheidet, sollte in der Regel wissen, worauf er sich einläßt."

Auch zur Kritik an den bisherigen Verträgen mit seiner Agentur "ONEeins fab" nimmt der 76-Jährige Stellung. In den letzten Jahren hatten einige Gewinnerinnen der Sendung ihren gewonnen Vertrag mit Günther Klums gekündigt. Dieses Jahr winkte der "GNTM"-Siegerin keine Zusammenarbeit mit der Agentur. "Ex-Kandidatinnen, die oft schon während der Sendung stark polarisierten, gingen in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit, und stellten unterschiedliche Partner der Sendung, darunter auch und insbesondere das Management ONEeins fab, an den Pranger, weil ihnen die Umstände der Zusammenarbeit nicht gefielen, und das obwohl sie vorher damit einverstanden waren und entsprechende Verträge unterzeichneten."

Wird sich "Germany's Next Topmodel" ändern?

Günther Klum führt auf seiner Website fort, der Sender sollte vielleicht dennoch das Konzept der Sendung und "insbesondere die Gier nach immer ausgefalleneren und schrillen Charakteren" überdenken. "Der Cast ist das Problem, wenn man bis an den Rand geht, darf man sich nicht wundern, daß haarsträubende Geschichten immer wieder kurz vor dem Finale aufkommen. Die Medien warten nur darauf, daß „ausgepackte“ von ehemaligen Teilnehmerinnen - die eigentlich froh sein sollten dabei gewesen zu sein - zu verwerten."