"Einfach nur Abfall": Youtuber Rezo zerlegt "Germany's Next Topmodel"

In seinem Video spielt er immer wieder alte Ausschnitte ein. Besonders kritisiert Rezo (der seinen b√ľrgerlichen Namen geheim h√§lt), dass die Teilnehmerinnen sexualisiert werden, etwa, indem sie gegen ihren Willen nackt posieren und M√§nnermodels vor der Kamera verf√ľhren sollen. In R√ľckblicken ist zu sehen, wie die teils minderj√§hrigen Models deswegen in Tr√§nen ausbrechen oder Bedenken √§u√üern.

Die Produzenten w√ľrden so lange Druck aufbauen, bis die Models nachgeben und glauben, dass so ein Verhalten im Business normal sei. Zudem w√ľrde Klum, die die Sendung seit 2006 moderiert, nach Nacktshootings immer wieder mit den Fotografen √ľber die "anstrengenden" Kandidatinnen l√§stern. "Eure ganze Art ist einfach nur Abfall‚Äú, schimpft Rezo.

Bodyshaming

In den vergangenen Jahren wurde die Show immer wieder heftig kritisiert. Meist drehten sich die Vorw√ľrfe darum, dass minderj√§hrige Zuseherinnen dadurch in den Magerwahn getrieben werden. In den Schnipseln sieht man auch, wie √ľber Gewichtszunahmen der Kandidatinnen gesprochen wird. Rezo ortet "strukturelles Bodyshaming und Belege daf√ľr, wie negativ und toxisch sich diese Sendung auf Millionen Frauen auswirkt‚Äú. Dass die Show noch nicht gecancelt wurde, sei ihm ein R√§tsel.