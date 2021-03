Diese Stars sind nur knapp einem tragischen Unglück entkommen

50 Cent

Rapper 50 Cent alias Curtis Jackson wuchs am Stadtrand New Yorks in Queens auf. Seinen Vater lernte er nie kennen, seine Mutter verkaufte Drogen und starb, als er acht Jahre alt war. Nach eigenen Dealer-Jahren arbeitete er sich langsam als Rapper hoch. Ein Leben, das einst am seidenen Faden hing: Bei einer Schießerei im Mai 2000 vor dem Haus seiner Großeltern trafen ihn neun Kugeln in Gesicht, in den Armen und Beinen. Keine zwei Wochen später wurde Jackson wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Durchbruch gelang ihm 2003 mit dem Album "Get Rich or Die Tryin'". Der Grammy-Preisträger spielte auch in mehreren Filmen und TV-Serien mit.