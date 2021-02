"Big Bang Theory": Kaley Cuoco im "Schockzustand" nach Parsons Ausstieg

"The Big Bang Theory" zählte zu international erfolgreichsten Sitcoms ihrer Zeit, bis im Mai 2019 nach zwölf Jahren und 279 Episoden dann Schluss war. Die Serie um sechs schräge Wissenschafter und eine Kellnerin wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet, die sieben Hauptdarsteller gehören zu den Topverdienern unter den Serienschauspielern.

Nachdem Sheldon Cooper-Darsteller Jim Parsons entschieden hatte, auszusteigen, wurde die Serie jedoch unerwartet abgesetzt. Im Jänner 2019 hatte "Sheldon Cooper"-Darsteller Parsons zu dem Aus gesagt: "Es ist so komplex wie einfach, dass es das Gefühl war, dass es Zeit ist." Etwas emotionaler war es offenbar für seine Schauspielkollegin und "Penny"-Darstellerin Kaley Cuoco.

"War schockiert"

Gegenüber dem Branchenmagazin Variety verriet sie kürzlich, dass Parsons Entscheidung, nicht meht Teil der "Big Bang"-Crew sein zu wollen, sie "in einem Schockzustand" zurückgelassen hatte. "Jim sagte: 'Ich glaube nicht, dass ich weitermachen kann'", erzählte Cuoco den alles verändernden Moment nach. "Ich war so schockiert, dass ich buchstäblich sagte: 'Weiter mit was?' Ich wusste nicht, wovon er sprach." Sie sei schlicht überwältigt gewesen, so Cuoco weiter.

Produzent und Drehbuchautor Chuck Lorre soll schließlich die Entscheidung getroffen haben, die Serie lieber auslaufen zu lassen, als ohne Jim Parsons - oder Sheldon Cooper - weiterzumachen.