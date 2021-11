George Clooney plaudert über schrullige Angewohnheit seines Sohnes aus Nähkästchen

In einem gestern veröffentlichten Podcast gab Hollywoodstar George Clooney private Einblicke in seinen Familienalltag. Der 60-Jährige erzählte von seinem Leben als Vater und schwärmte dabei, wie ihn seine vierjährigen Zwillinge Ella und Alexander täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Besonders sein Sohn habe eine Weise gefunden, mit der er seinen Eltern den Start in den Tag versüßt. "Jeden Morgen um 8 Uhr klopft Alexander an unsere Schlafzimmertüre. Ich sage: 'Wer ist da?' Und er sagt: 'Ich bin es, Alexander Clooney'", schmunzelte der "Gravity"-Star. Sobald er die Tür öffnet und sein Sohn ins Zimmer springt, müsse er jedes Mal lachen.

Clooney bringt Kindern Streiche bei

Schon vergangenen März gab Clooney einige intime Details aus seinem Familienleben preis. In der amerikanischen "Today"-Show erzählte er, wie viel Spaß es ihm mache, seinen Zwillingen Streiche beizubringen. "Ich genieße es wirklich, meinen Kindern schreckliche Dinge zu zeigen, die ihre Mutter schockieren", sagte der Ehemann von Amal Clooney im Interview.