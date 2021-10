Die überraschende Fitness-Routine der Amal Clooney

Amal Clooney bewegt sich gerne an der frischen Luft

Die 43-Jährige gilt als begeisterte Anhängerin von Outdoor-Aktivitäten. Anstatt sich stundenlang im Fitness-Studio abzustrampeln, setzt Clooneys Ehefrau bevorzugt auf Bewegung im Freien. So wurde die berufstätige Mama in der Vergangenheit beim Wandern mit Schauspielerin Isla Fisher gesichtet.

Nach der Geburt ihrer Kinder Ella und Alexander soll Amal Berichten zufolge jeden Tag eine Runde spazieren gegangen sein. Außerdem nahm sie damals auch 20-minütige Krafttraining- und 30-minütige Pilates-Einheiten in ihre Fitnessroutine auf. Zusammen mit George spielt Amal Clooney zudem gerne Tennis. Die beiden wurden schon öfter zusammen auf dem Tennis-Platz gesichtet.

Doch während so mancher Promi täglich ein Hardcore-Programm absolviert, soll Amal zum Teil auf verhältnismäßig kurze Sporteinheiten setzen. Laut totalshape.com soll eine Woche im Leben der Juristin in Hinsicht auf ihre Workouts in etwa wie folgt aussehen: An einem Tag mache Amal Kraftübungen. Dabei würden unterschiedliche Übungen - zum Beispiel mit Kugelhanteln - anstehen. Am darauf folgenden Tag sei Pilates angesagt. Das würde auch Amals Flexibilität verbessern und ihre Rumpfmuskulatur stärken. Einen Tag in der Woche soll die Clooney-Gattin ein Zirkeltraining im Fitness-Studio absolvieren.

Ein Tag in der Woche ist dazu für Tennis reserviert und einer für Spaziergänge, bei denen Amal oft von ihrem Mann oder ihrer Mama begleitet werde. Spaziergänge sind gelenkschonend und stärken Herz, Lunge und Verdauung. Zwei Tage die Woche verzichtet Amal ganz auf Sport.

Wenn es um ihre Ernährung geht, vertrauen die Clooney übrigens auf die Kochkünste ihrer Privatköchin. Mehr zu den Essgewohnheiten von Amal Clooney erfahren sie hier: