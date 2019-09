Von Herzogin Meghan über Michael Douglas mit Catherine Zeta bis hin zu Cara Delevingne - Bei den US Open in New York durfte man als Person von gesteigertem öffentlichen Interesse nicht fehlen.

Im Herreneinzel setzte sich Rafael Nadel gegen Daniil Medwedew durch und im Dameneinzel siegte Bianca Andreescu gegen Tennislegende Serena Williams.