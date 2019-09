Tennis, Yoga und Anna Wintour: So war Meghans New York-Wochenende

Zum ersten Mal seit der Geburt von Baby Archie im Mai flog Meghan (38), die Herzogin von Sussex, wieder in die USA. Ganz spontan entschied sie sich am Freitag, dass sie ihre enge Freundin Serena Williams (37) beim Halbfinale der US Open in New York anfeuern wolle und hüpfte ins Flugzeug.

Dort angekommen machte sie mit Jeanskleid und offenen Haaren eine betont entspannte Figur. Kein Wunder: Kurz zuvor besuchte die Herzogin eine Yogastunde im Westvillage, zur Freude anwesender Yogis. "Es gab ein süßes, wissendes Lächeln", erzählte eine Quelle People. Auch ihren Freund und Make-up Artisten Daniel Martin soll Meghan vor dem Match getroffen haben.