Zweitwohnsitz: Meghan und Harry sollen sich in Malibu umschauen

Die Herzogin scheint nach knapp zwei Jahren in Großbritannien also langsam Heimweh zu bekommen. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich ist Sohn Archie gerade erst vier Monate alt und seine Großmutter, Meghans Mutter Doria Ragland, lebt nach wie vor in Kalifornien.

Fry glaubt zudem, dass sich die mit Argusaugen beobachtete Meghan in Los Angeles eine Auszeit gönnen könnte. Das Leben dort sei einfach weniger streng, außerdem würden gerade in Malibu ohnehin so viele Stars wohnen, dass die anderen Menschen daran gewöhnt seien. Es sei einfacher, mit seiner Familie ein normales Leben zu führen und in der Menge "zu verschwinden".

Bereits im Mai berichtete DailyMail, dass Meghan ihre US-Heimat fehlt. Könnte zum beschaulichen Frogmore Cottage also bald eine Villa in Malibu kommen?