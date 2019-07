Klimaschutz: Meghan und Harry wollen nur zwei Kinder bekommen

Kinder schlecht fürs Klima

Laut einer schwedischen Studie aus dem Jahr 2017 ist, weniger Kinder zu bekommen einer der effektivsten Wege, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Jedes nicht in die Welt gesetzte Kind bedeute laut den Forschern eine Einsparung von 58,6 Tonnen im Jahr.

Im März sorgte auch die deutsche Autorin Verena Brunschweiger mit dieser Ansicht für Kontroversen, da sie in ihrem neuen Buch ein "kinderfreies" Leben der Umwelt zuliebe propagierte. Ein Kind sei "das Schlimmste, was man der Umwelt antun kann", so Brunschweiger im Interview mit dem KURIER.