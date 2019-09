US-Open-Siegerin Andreescu: Mit Meditation zur Sensation

Serena Williams kann einem ein bisserl leid tun. Seit 14 Monaten läuft sie fast regelmäßig dem Rekord von Margaret Court nach und steht auch gelegentlich kurz davor – aber auch nach den US Open hält sie bei 23 Grand-Slam-Titeln. Der 24. bleibt weiter zum Greifen nah – aber irgendwie doch so fern. Im Finale der US Open hatte die Kanadierin Bianca Andreescu etwas dagegen.

Doch: In der Profi-Ära ist Serena Williams ohnehin die Nummer eins. Die Australierin Court hat seit 1968 nur elf ihrer 24 Majors gewonnen, zudem auch elf ihrer Titel in Melbourne gefeiert, als das Grand-Slam-Turnier in Australien noch nicht den anderen drei Majors gleichgestellt war und sich viele Stars die lange Reise nicht antaten.