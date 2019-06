"Wahre Liebe": Cara Delevingnes Liebeserklärung an ihre Freundin

Cara Delevingne (26) hat erstmals über ihre Beziehung zu US-Schauspielerin Ashley Benson (29) gesprochen. "Sie ist einer der Menschen, der mir geholfen hat, mich selbst zu lieben, als ich es am meisten gebraucht habe", sagte das britische Model am Montag in einer Dankesrede in New York.

"Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist, und dies zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel." Auf der Gala der Hilfsorganisation "Trevor Project" wurde Delevingne mit einem Preis geehrt, Benson saß im Publikum.