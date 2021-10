Fürstin Charlène wirkt erschöpft: Erster offizieller Aufritt nach Spital

Das Oberhaupt der Zulu ist am 12. März im Alter von 72 Jahren verstorben. Der Tod ihres Vertrauten soll Charlène sehr mitgenommen haben. "König Zwelithini war ein ehrenwerter Mann mit einem reinen Herzen", wurde sie nach dessen Tod in einem offiziellen Statement des Fürstenpalastes zitiert. "Wir haben im Laufe der Jahre viele besondere Momente miteinander geteilt, die mir für immer am Herzen liegen werden. Ich werde meinen Freund vermissen und beten, dass die Zulu-Königsfamilie in dieser Zeit Trost findet."

Doch auch zu König Zwelithinis Sohn pflegt sie offenbar ein gutes Verhältnis. Misuzulu Zwelithini fand in seinem Posting jedenfalls nur rühmende Worte für Alberts Ehefrau. Sie habe ihre Heimat stets repräsentiert, schreibt er. "Obwohl sie nicht schwarz ist, könnte sie als die erste moderne Afrikanerin angesehen werden, die in das europäische Adelshaus eingeheiratet hat."

Misuzulu Zulu kaZwelithini ist nach südafrikanischer Verfassung der neue amtierende König der Zulu. Er folgte am 7. Mai 2021 seinem verstorbenen Vater auf den Thron.