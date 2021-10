Albert: Warum sich "komplizierte" Rückkehr von Charlene immer wieder verzögert

Monacos Fürst Albert II. hat sich über die lange geplante und offenbar immer wieder verschobene Rückkreise seiner Frau Fürstin Charlène geäußert. Im Gespräch mit RMC Radio gab er an, dass Charlène sich derzeit "noch in Südafrika befindet, aber sehr bald zurück sein wird." "Wir müssen in ein paar Tagen noch mit den Ärzten sprechen", erklärte der Monegasse. Es gehe der 43-Jährigen aber "besser", so Albert weiter. "Es war eine komplizierte Sache, weil sie von anderen Problemen betroffen war."

Charlène Ende Oktober zurück in Monaco?

Die nach einer Entzündung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich in ihrer alten Heimat festsitzende Charlène meldet sich auch selbst regelmäßig mit Postings und Interviews zu Wort. "Das ist mein längster Südafrika-Aufenthalt, seit ich 2007 nach Monaco übersiedelte", sagte sie kürzlich in einem Magazin-Interview.