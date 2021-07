Ohne Charlène bei Olympischen Spielen: Was Alberts Auftritt besonders traurig macht

2008 besuchten Albert und Charlène auch die Olympischen Sommerspiele in Peking. Charlène selbst konnte bei den Sommerspielen 2008 in China aufgrund von Schulterproblemen nicht antreten und beendete daraufhin ihre Schwimmkarriere. Als Sportlerin fieberte sie bei den Olympischen Spielen aber natürlich immer besonders eifrig mit.

In ihrer Jugend gewann Wittstock die südafrikanischen Schwimmmeisterschaften. Sie war außerdem Mitglied der 4×100-Meter-Lagenstaffel der Republik Südafrika bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, die damals den fünften Platz erreichte. 1999 feierte sie ihren größten Triumph: Sie gewann drei Goldmedaillen bei den All Africa Games. Im Jahr 2000 führte sie der internationale Wettbewerb "Mare Nostrum" nach Monaco, wo Albert auf sie aufmerksam wurde. Noch am selben Abend lud der damalige Erbprinz Charlène zum Abendessen ein. "Wir fühlten uns von Anfang an zueinander hingezogen", erklärte Albert später.