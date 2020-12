Für Ryan Reynolds und Blake Lively ist dieses Weihnachten alles anders

Das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds (44) und Blake Lively (33) will wegen der Corona-Pandemie zu Weihnachten auf Familienbesuche verzichten. "Meine Kinder werden ihre Großeltern zu Weihnachten nicht sehen. Auch keine Freunde oder Tanten und Onkel. Das ist ätzend", schrieb Reynolds am Samstag in einer Instagram-Story. Der dreifache Vater fuhr fort: "Hut ab für die vielen anderen, die dasselbe tun."