Ryan Reynolds wendet sich an Partygäste: "Bringt meine Mutter nicht um"

Die Versammlungen "dieser jungen Leute in British Columbia" seien gefährlich: "Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass nicht nur Tausende junger Menschen am Coronavirus erkranken, sondern auch sie selbst. Und natürlich ist es schrecklich, dass es unsere am stärksten gefährdeten Menschen betrifft. BC - das ist das Zuhause von einigen der coolsten alten Leute der Welt", fuhr Reynolds fort - darunter seine eigene Mutter. "Ich meine, sie möchte nicht den ganzen Tag in ihrer Wohnung eingesperrt sein. Sie möchte draußen sein (...). Ich hoffe, dass junge Leute in BC meine Mutter oder einander nicht umbringen. Lasst uns niemanden töten", so Reynolds.