Ryan Reynolds entschuldigt sich für Hochzeit auf Sklaven-Plantage

In Amerika herrscht schon länger eine Debatte über Hochzeiten in alten Herrenhäusern in den Südstaaten. Wer auf einer ehemaligen Sklaven-Plantage heiratet, macht sich zunehmend unbeliebt. Auch Hollywood-Star Ryan Reynolds und Blake Lively haben sich 2012 auf einem früheren Sklaverei-Gut getraut. Nun hat sich Reynolds für die Hochzeit auf der "Boone Hall Plantation" in South Carolina offiziell entschuldigt.

"Es tut uns für immer zutiefst leid"

Im Interview mit Fast Company beteuerte der "Deadpool"-Star, dass er und seine Frau nicht gründlich genug über die "verheerende" Geschichte des Standorts nachgedacht hatten, bevor sie einander das Jawort gaben. Die Plantage verfügt über neun Sklavenkabinen. "Es ist etwas, das uns immer zutiefst und vorbehaltlos leid tun wird", sagte Reynolds gegenüber dem Magazin.

Die Wahl der Hochzeitslocation würden er und Lively mittlerweile bedauern.

"Es ist unmöglich, sich zu versöhnen. Was wir damals sahen, war ein Hochzeitsort auf Pinterest. Was wir danach sahen, war ein Ort, der auf einer verheerenden Tragödie aufgebaut war", fügte er hinzu.