Blake Lively und Ryan Reynolds spenden 2 Millionen Dollar

Reynolds und Lively: "Geschichte wird jetzt geschrieben"

In einem offiziellen Statement erklären die beiden ihre Entscheidung: "Wir sind überwältigt von der Aufopferung dieser beiden Organisationen, nicht nur was Gerechtigkeit und Demokratie, sondern auch Menschlichkeit betrifft. In den letzten Jahren hat sich unser Blickwinkel geweitet. Wir haben erkannt, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um mehr Mitgefühl und Empathie in diese Welt zu bringen. Wir sind dankbar, Organisationen zu unterstützen, die so vielen Menschen eine Stimme geben."