Ryan Reynolds veräppelt Blake Lively zum Geburtstag

"Dead Pool"-Star Ryan Reynolds (42) hat seiner Frau Blake Lively mit einem "besonderen Geschenk" zum 32. Geburtstag gratuliert. Auf Instagram postete der als Witzbold bekannte Darsteller am Sonntag (Ortszeit) zehn Fotos von sich mit der schwangeren Schauspielerin.

Die Leinwand-Schönheit ist entweder nur unscharf zu erkennen, hat geschlossene Augen, schneidet eine Grimasse oder blickt nicht in die Kamera. Nur Reynolds selbst sieht auf den Fotos so richtig gut aus. Das Hollywood-Traumpaar ist allerdings bekannt dafür, sich gegenseitig immer wieder Streiche zu spielen, Lively sollte die Bilder also gerade so verkraften. Zu einem ihrer letzten Geburtstage postete Reynolds gar ein Foto, auf dem Lively nur halb zu sehen war, während er in die Kamera strahlte.