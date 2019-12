Ryan Reynolds: Den Namen seiner 3. Tochter kann niemand aussprechen

Die Geburt ihres dritten Kindes machten sie im Oktober bekannt, gezeigt haben die Schauspieler Blake Lively und Ryan Reynolds ihre neugeborene Tochter bis jetzt aber noch nicht zur Gänze. Auch aus deren Namen machen sie nachwievor ein Geheimnis.

In der US-amerikanischen Fersehshow Today machte sich der frischgebackene Dreifach-Vater nun erneut einen Spaß daraus, die neugierigen Fans darüber im Dunkeln zu lassen, wie die kleine Schwester von James (5) und Inez (3) denn heißt. So kommentierte er die Spekulationen ironisch und gab zunächst an, er und Lively hätten sich noch nicht einigen können.

"Wir wollen originell sein, alle Buchstaben in ihrem Namen sind stumm", scherzte der 47-Jährige. Manche Dinge würden nun aber schwerer und schwerer werden, antwortete er auf die Frage, wie er mit der weiblichen Energie in seinem Haushalt umgehe. Wenn er ausgehen möchte, werde er nun gefragt, wohin er gehe, wann er heimkomme und warum er überhaupt losgehe, so Reynolds. Als Vater von drei Töchtern habe er seinen Teil aber geleistet, Männer von der Bildfläche zu verdrängen.