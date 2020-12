Weihnachtsdebakel bei den Middletons

Strengere Maßnahmen in Großbritannien

Doch daraus wird wohl nichts. Wie so vielen Familien in Großbritannien wurde kurz vor Weihnachten auch den Middletons ein Strich durch die Rechnung gemacht. Im Kampf gegen eine neue Variante des Coronavirus hat der britische Regierungschef Boris Johnson schärfere Maßnahmen verhängt. Der neue Virusstamm sei nach ersten Erkenntnissen "bis zu 70 Prozent ansteckender" als die bisher verbreitete Variante, sagte Johnson. "Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern", so der Premier. Die Einwohner in London und weiteren Regionen im Südosten Englands dürfen zu Weihnachten keine Angehörigen anderer Haushalte empfangen.