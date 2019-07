Florian Silbereisens Bruder kritisiert Karriere im Rampenlicht

Unterschiedlicher könnten zwei Brüder wohl kaum sein: Während der eine seine Beziehung zu den Fans pflegt, sucht der andere die Nähe zu Gott. Franz Silbereisen (48), der ältere Bruder von Schlagerstar und Schauspieler Florian Silbereisen (37), gibt preis, was er von der Karriere seines Bruders hält - und rechnet dabei mit der Entertainment-Industrie ab.

Franz: "Wir leben in verschiedenen Welten"

Franz Silbereisen lebt nach christlichen Werten. Er ist Vater von sieben Kindern, arbeitete in Niederbayern als Krankenpfleger in einer Psychiatrie und ist ausgebildeter Theologe. In seiner Freizeit widmet er sich gemeinsam mit seiner Frau theologischen Veranstaltungen und christlicher Literatur.

Das Umfeld seines jüngeren Bruders Florian bewertet Franz kritisch. "Wir leben in zwei verschiedenen Welten", erklärte der Krankenpfleger gegenüber Christliches Medienmagazin pro. Er sagte weiter: "Im Showgeschäft suchen die Menschen das Glück am falschen Platz".

Die Beziehung, die sein Bruder zu Fans pflege, empfinde er als "irreal". Für Franz zähle vor allem die persönliche Begegnung, das Reden und Zuhören.