Freund von Silbereisen: "Das konnte auf Dauer nicht gut gehen"

Fischer selbst hatte nach Bekanntwerden der Trennung in einem Posting auf Instagram angedeutet, dass es offenbar schon länger gekriselt hat: "Wir sind schon eine Weile getrennt. Auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach bedeutungslos hin."

In ihrer neuen Beziehung will sich die Sängerin nun offenbar mehr Zeit für Zweisamkeit zu nehmen.

In der Silbereisen-Show Mitte Jänner kündigte sie jedenfalls eine Auszeit an. "In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Jetzt will ich mir Zeit nehmen, um kreativ zu sein. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Aber wenn es neue Musik gibt, lasse ich euch natürlich teilhaben", so Fischer.

Die ungewöhnlich steile Karriere der Helene Fischer