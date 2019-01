Helene Fischer: Wirbel um aufreizende Kalender-Fotos

Der neue Kalender von Helene Fischer (34) hat einen bitteren Beigeschmack: Denn ausgerechnet die Ex-Freundin von Fischers neuem Freund, Thomas Seitel, hat die sexy Bilder der Schlagersängerin geschossen.

Seitels Ex knipste Fischers heißen Kalender

In dem Fan-Kalender präsentiert sich Fischer in einem knappen, roten Lederbody als verführerischer Vamp. Doppelt pikant: Hinter der Kamera stand bei dem Fotoshooting keine Geringere als Anelia Javena, die Ex von Helene Fischers neuem Freund.