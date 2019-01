So lief Florian Silbereisens Wiedersehen mit Helene Fischer

Aber auch Silbereisen selbst spielte auf sein neues Single-Dasein an. Auf die Frage, ob er denn kochen könnte, meinte er: "Ein bisschen, also mir schmeckt's, das reicht ja jetzt einmal."

Maite Kelly sollte an dem Abend aber nicht die einzige sein, die Helene Fischer und die Trennung thematisierte. Auch Alpen-Elvis Andreas Gabalier konnte sich eine Anspielung nicht verkneifen. Auf die Frage, welches denn das verrückteste Gerücht war, welches er je über sich in den Medien lesen musste, meinte er: " Andreas Gabalier und Helene Fischer." Kurz sah es so aus, als würden Silbereisen die Gesichtszüge ein bisserl entgleisen, aber nur kurz, schnell folgte wieder ein breiter Grinser.

Bereits 22.30 Uhr und noch immer weit und breit keine Helene in Sicht.

Im Vorfeld der Show nahm Moderator Florian Silbereisen ja geschickt allen Spekulanten den Wind aus den Segeln und gab sein erstes Interview zur Trennung. " Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich. Auch wenn viele das nicht glauben wollen, wir sind und bleiben beste Freunde. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer. All denen, die das bezweifeln, kann ich nur wünschen, dass sie einmal im Leben eine solche Verbindung erleben dürfen.“