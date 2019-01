Florian Silbereisen spricht erstmals über die Trennung

Nichts mit Rosenkrieg, Kränkungen oder andere Gemeinheiten – zumindest in der Öffentlichkeit. Nach zehn Jahren haben sich Moderator Florian Silbereisen und Schlager-Star Helene Fischer getrennt - rührende Erklärungen auf Facebook inklusive. Danach tauchten beide ab, heute Abend wird aber das öffentliche Wiedersehen der zwei in der ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ (20.15 Uhr) von den Fans heiß erwartet.

Zuvor ließ Silbereisen aber ein bisschen in sein Seelenleben blicken und sprach erstmals über die Trennung.

„Wie Helene und ich schon vor Weihnachten geschrieben haben, ist eine Trennung immer schmerzhaft. Aber diese traurigen Momente haben wir schon vor einiger Zeit durchlebt. Ich freue mich auf alles, was mich 2019 erwartet. Mir geht es also gut, danke der Nachfrage“, so der Moderator, der nach wie vor in engem Kontakt mit seiner Ex steht, zur deutschen "Bild".