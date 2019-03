Helene Fischer: Geheimer Liebesurlaub in Südtirol

Bisher hatte Helene Fischer karrieretechnisch immer Vollgas gegeben. Derzeit scheint sie die Freizeit mit ihrem Thomas in vollen Zügen zu genießen. Medienberichten zufolge sollen sie und Seitel ein ruhiges Leben abseits des Medienrummels in Fischers Luxus-Wohnung in der Nähe des Ammersees in Bayern führen. Vor wenigen Wochen wurden die beiden beim gemütlichen Flannieren in der Münchner Innenstadt gesichtet.

Die steile Karriere der Helene Fischer