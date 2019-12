Florian Silbereisen glaubt nicht an Oscar für "Traumschiff"

Er selbst habe die fertigen Traumschiff-Folgen auch noch nicht gesehen. "Ich gehe aber nicht davon aus, sofort einen Oscar zu gewinnen", so Ex-Freund von Schlager-Star Helene Fischer. Eine neue Liebe in seinem Leben soll es aber nicht geben. Er sei erstmal Single, gehe gern wandern und "tanke Kraft in der Natur". Mit Helene Fischer habe er nachwievor engen Kontakt. "Wenn man zehn Jahre lang alles geteilt hat, miteinander erwachsen wurde und so viele schöne Momente erleben durfte, dann verbindet das sehr."

Die beiden " Traumschiff"-Folgen zu Weihnachten und Neujahr werde er sich im Fernsehen anschauen. Aufgeregt ist er trotzdem: "Das ' Traumschiff' läuft bei uns, seitdem ich denken kann. Und ich werde es auch in diesem Jahr mit der ganzen Familie schauen. Aber wahrscheinlich bin ich so nervös vor der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass ich mich mal ins Nebenzimmer zurückziehen muss", so Silbereisen.

Zur Person Florian Silbereisen

Florian Silbereisen wurde 1981 in Bayern geboren und moderiert bereits seit 2002 TV-Sendungen. Seit 2005 geht erjedes Jahr mit seinen "Feste"-Shows auf Tournee. Erst im November wurde bekannt, dass der neue ZDF-" Traumschiff"-Kapitän seinen ARD-Vertrag verlängert hat und weiterhin die "Schlagerfeste" moderieren wird. Silbereisen war zehn Jahre mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert, Ende 2018 gaben beide die Trennung bekannt.