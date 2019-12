Helene Fischer über Karriere-Aus: "Von heute auf morgen, ohne Probleme"

Die " Helene Fischer-Show" am ersten Weihnachtstag (25. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) ist mittlerweile in vielen Wohnzimmern zur Tradition geworden. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht Helene Fischer (35) über die Show, ihre Auszeit - und ihre Pläne für die Zukunft.

Ausnahmezustand

Mit ihrer Weihnachtsshow kommt Fischer aus einer selbstverordneten Auszeit zurück, in der sie nur sporadisch öffentlich auftrat. Sie wollte Kraft tanken, heißt es. "Die Auszeit hat mir sehr dabei geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte ja mit zwei großen Tourneen am Stück und der permanenten öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir", sagt die Sängerin.