So emotional überraschte Helene Fischer Florian Silbereisen

In diesem Moment blieb kein Auge trocken! Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen moderierte gerade das 25-jährige Jubiläum seiner Live-TV-Show " Schlagerboom" (Das Erste, ORF 2) als plötzlich ein riesiges Geschenkspaket auf der Bühne stand. Eine Stimme aus dem Off gab Hinweise auf die Person, die sich darunter versteckte.

"Der Überraschungsgast ist eine Sängerin. Die große Karriere hat 2005 in den Feste-Shows begonnen mit einem Auftritt an der Seite von Florian Silbereisen". Wenn man ebendiesen beobachtete, sieht man, dass ihm spätestens in diesem Moment klar war, wer sich in dem goldenen Packerl verbirgt. Als das Paket dann aufgehoben wurde und tatsächlich seine Ex-Freundin Helene Fischer auftauchte, war Silbereisen zu Tränen gerührt.