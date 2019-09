Film-Astronaut Brad Pitt telefoniert mit echtem Astronauten

Das Telefonat werde um 17:35 Uhr live auf der NASA-Webseite übertragen. Hague werde dem Schauspieler alle Fragen darüber beantworten, wie es als Astronaut auf der ISS sei.

In dem Film "Ad Astra - Zu den Sternen", der in der kommenden Woche in die Kinos kommen soll und an dessen Entstehung die NASA beteiligt war, spielt Pitt einen Astronauten, der unter anderem zum Mond und zum Mars reist.