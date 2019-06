Brad Pitt: Kinder wollen, dass er dieses Laster lässt

Auch Jolie galt übrigens als Raucherin, sie hat dem Nikotin jedoch abgeschworen, um dem Krebsrisiko vorzubeugen. In in ihrer Familie besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken: Jolie hat ihre geliebte Mutter verloren, weil diese an Brustkrebs litt. Auch die Tante der Schauspielerin ist an Brustkrebs gestorben. Jolie selbst ließ 2013 eine beidseitige Masektomie durchführen, um ihr Brustkrebsrisiko zu senken. Auch die Eileiter und Eierstöcke ließ sich die 44-Jährige aufgrund des familiärbedingten BRCA1-Gens entfernen.

Da wundert es nicht, dass der Jolie-Pitt-Nachwuchs nun seinen Vater bekniet, den Tabak-Konsum endlich einzustellen.

"Angie hat es vor ein paar Jahren geschafft aufzuhören und die Kinder waren so stolz , aber Brad ist immer noch hoffnungslos abhängig und es macht sie krank vor Sorge", erzählt die Quelle.