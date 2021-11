Fergie und ihre Töchter: Erster gemeinsamer Auftritt nach Baby-Pause

Die britische Herzogin Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie haben sich erstmals nach einer längeren Baby-Pause wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Start einer Spendenkampagne des Hello!-Magazins für den Teenage Cancer Trust trafen sie sich am Montag mit an Krebs erkrankten Jugendlichen und deren Angehörigen in London.

Eugenie: "Ich war als Kind im Krankenhaus"

Queen-Enkelin Eugenie erinnerte der Zeitschrift zufolge bei dem Gespräch daran, dass sie als Kind selbst schwer an einer Verformung der Wirbelsäule erkrankt war. "Ich war als Kind im Krankenhaus. Meine Familie rund um die Uhr an meiner Seite zu haben, hat es für mich erträglich gemacht", sagte Eugenie. Sie verstehe aber, dass die Situation von an Krebs erkrankten Jugendlichen noch viel schwieriger sei. Ihre eigene Erkrankung sei nicht lebensbedrohlich gewesen, fuhr sie fort.