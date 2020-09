"Fargo"-Star Plemons über Liebe zu Dunst: "Wusste, dass sie in meinem Leben bleibt"

Dunst spielte in Filmen wie "Marie-Antoinette" und "Spider-Man", stand jedoch auch schon als Kind an der Seite von Robin Williams in "Jumanji" vor der Kamera. Als Teenager wurde sie 1994 für ihre Rolle in "Interview mit einem Vampir" für einen Golden Globe nominiert. Plemons spielte in der Erfolgsserie "Breaking Bad". Er hatte aber auch schon Fernsehauftritte als Kind, ehe er mit 18 eine Hauptrolle in der Serie "Friday Night Lights" bekam.