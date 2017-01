In der Serie "Fargo" gaben Kristen Dunst und Jesse Plemons ein Ehepaar. Nun könnten für die beiden schon bald auch privat die Hochzeitsglocken läuten.

Antrag bei den Golden Globes

Wie ein Insider gegenüber Page Six behauptet, sollen sich Dunst und ihr ehemaliger Serienkollege am Wochenende der Golden Globes verlobt haben. Offiziell wurde diese Neuigkeit aber noch nicht bestätigt.

Foto: pps.at

Im Mai 2016 wurden Kirsten Dunst und ihr "Fargo"-Ehemann erstmals abseits der Kameras beim Knutschen erwischt – nur einen Monat, nachdem sich die Schauspielerin nach vier Jahren von Garrett Hedlund getrennt hatte. Auch Hedlund hatte die 34-Jährige beim Dreh des Films "On the Road" kennengelernt.

